Небензя рассказал об украинских диверсиях в России

Небензя: Киев давно проводит диверсии на территории России при кураторстве Запада

Украина уже давно применяет террористические диверсионные методы на территории России. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, «украинские "стратеги" действуют подобным образом при кураторстве своих западных хозяев». Дипломат уточнил, что имеется масса примеров таких диверсий, но «апогеем стал совершенный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту 8 октября», когда погибли четыре человека, а многие украинские официальные лица открыто «смаковали» это преступление.

Также Небензя напомнил про разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с пранкерами, когда тот признался, что за взрывами в Крыму и Белгороде стоит Киев.

19 октября президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что украинские власти отвергают любые предложения о переговорах. Он добавил, что Киев продолжает обстреливать новые российские территории. «Используют откровенно террористические методы: устраивают диверсии на объектах жизнеобеспечения, покушения на представителей местных органов власти», — сказал президент.