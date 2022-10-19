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14:53, 19 октября 2022Россия

Путин заявил об отказе Киева от переговоров

Путин заявил об отказе Украины от переговоров и обстрелах ВСУ новых территорий России
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Украинские власти отвергают любые предложения о переговорах, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом. Трансляция заседания ведется в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Глава государства добавил, что Киев продолжает обстреливать новые российские территории. «Неонацисты используют откровенно террористические методы: устраивают диверсии на объектах жизнеобеспечения, покушения на представителей местных органов власти», — сказал президент.

В ходе совещания Путин также объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Ранее президент заявил, что Россия всегда открыта к переговорам. По его словам, отказ Украины от дальнейшего диалога связан с отводом Россией войск от Киева.

Последние очные переговоры двух стран прошли в конце марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

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Константин Лысяков
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