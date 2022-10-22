Стало известно о роде деятельности призванного в армию хоккеиста Федотова

«Матч ТВ»: призванный в армию хоккеист Федотов работает со сборной Военно‑морского флота

Российский хоккеист Иван Федотов, призванный в армию летом этого года, работает со сборной Военно‑морского флота (ВМФ). О роде деятельности спортсмена стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, вратарь занимается с командой ВМФ возраста 18+ в Санкт‑Петербурге. Отмечается, что хоккеист приехал на каток СКА, где срочники играли против ветеранов. Федотов уже тренировался на льду.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.