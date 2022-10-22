Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
0:2
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Ноттингем Форест
1:0
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Хоффенхайм
0:2
Завершен
Бавария
Германия - Бундеслига|11-й тур
Факел
1:1
Завершен
Ростов
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Манчестер Сити
3:1
2-й тайм
live
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Ак Барс
1:3
Перерыв
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Фиорентина
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|11-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Испания - Примера|11-й тур
17:50, 22 октября 2022Спорт

Стало известно о роде деятельности призванного в армию хоккеиста Федотова

«Матч ТВ»: призванный в армию хоккеист Федотов работает со сборной Военно‑морского флота

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский хоккеист Иван Федотов, призванный в армию летом этого года, работает со сборной Военно‑морского флота (ВМФ). О роде деятельности спортсмена стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, вратарь занимается с командой ВМФ возраста 18+ в Санкт‑Петербурге. Отмечается, что хоккеист приехал на каток СКА, где срочники играли против ветеранов. Федотов уже тренировался на льду.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Шольц оценил вероятность разрастания украинского конфликта до мировой войны
Минобороны показало кадры работы российских Су-30СМ
Гоген Солнцев пожаловался на скандалы с женой
У Бориса Джонсона появилось основание баллотироваться на пост премьера Британии
Военкор рассказал о переброске дополнительных сил ВСУ в район Макеевки
На Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий по инициативе СБУ
Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос ношения хиджаба
На Украине покончил с собой ректор университета
Во Франции назвали фон дер Ляйен сумасшедшей за дотации Украине
Стало известно о роде деятельности призванного в армию хоккеиста Федотова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.