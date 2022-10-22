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15:45, 22 октября 2022Спорт

УЕФА выплатил компенсацию России за перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга

УЕФА выплатил компенсацию России за перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Фото: Thomas Serer / Unsplash

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил российской стороне компенсацию за перенос из Санкт-Петербурга финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом «Спорт-Экспресс» рассказал генеральный директор оргкомитета по подготовке к матчу Алексей Сорокин.

«Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь. Никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Это были нормальные, рабочие обсуждения», — заявил Сорокин. При этом он не уточнил, о какой сумме идет речь.

2 июня министр спорта России Олег Матыцин заявил, что страна будет требовать компенсацию от международных федераций за лишение крупных соревнований. Он добавил, что соответствующие национальные федерации направили обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы.

В финале Лиги чемпионов, который прошел 28 мая, «Реал» обыграл «Ливерпуль». Матч перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.

Алексей Гусев
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