УЕФА выплатил компенсацию России за перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга

УЕФА выплатил компенсацию России за перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил российской стороне компенсацию за перенос из Санкт-Петербурга финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом «Спорт-Экспресс» рассказал генеральный директор оргкомитета по подготовке к матчу Алексей Сорокин.

«Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь. Никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Это были нормальные, рабочие обсуждения», — заявил Сорокин. При этом он не уточнил, о какой сумме идет речь.

2 июня министр спорта России Олег Матыцин заявил, что страна будет требовать компенсацию от международных федераций за лишение крупных соревнований. Он добавил, что соответствующие национальные федерации направили обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы.

В финале Лиги чемпионов, который прошел 28 мая, «Реал» обыграл «Ливерпуль». Матч перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.