Стало известно об отказе российским лыжникам в допуске к международным турнирам

TT: FIS отстранила российских лыжников от международных турниров в сезоне-2022/2023

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам. Об этом стало известно NRK со ссылкой на TT.

Отстранение будет действовать в сезоне-2022/2023. «Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше», — заявил член правления FIS, швед Матс Арьес.

22 сентября генеральный секретарь FIS Мишель Вион намекнул на возможное возвращение на турниры отстраненных от международных соревнований россиян. Тогда он подчеркнул, что речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.