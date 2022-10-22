Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
0:2
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Ноттингем Форест
1:0
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Хоффенхайм
0:2
Завершен
Бавария
Германия - Бундеслига|11-й тур
Факел
1:1
Завершен
Ростов
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Манчестер Сити
3:1
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Ак Барс
2:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив М
1:2
2-й тайм
live
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Челси
0:0
2-й тайм
live
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Фиорентина
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|11-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Испания - Примера|11-й тур
20:22, 22 октября 2022Спорт

Стало известно об отказе российским лыжникам в допуске к международным турнирам

TT: FIS отстранила российских лыжников от международных турниров в сезоне-2022/2023

Фото: Patrick T'Kindt / Unsplash

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам. Об этом стало известно NRK со ссылкой на TT.

Отстранение будет действовать в сезоне-2022/2023. «Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше», — заявил член правления FIS, швед Матс Арьес.

22 сентября генеральный секретарь FIS Мишель Вион намекнул на возможное возвращение на турниры отстраненных от международных соревнований россиян. Тогда он подчеркнул, что речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Американский офицер назвал способ парализовать ВСУ
Стало известно об отказе российским лыжникам в допуске к международным турнирам
Российская авиация уничтожила украинский самолет
Соведущий Малышевой назвал мешающие сну препараты
В Белгородской области комбайн наехал на мину
Названа причина ухода Ху Цзиньтао с церемонии закрытия съезда КПК
Мэр Николаева призвал жителей покинуть город
Брат Нурмагомедова одержал победу в бою UFC
Италия пообещала помочь Украине в случае серьезной угрозы
Россиянин получил ножевое ранение во время драки в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.