Нурмагомедов обратился к Махачеву перед боем с Оливейрой

Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед боем с Чарльзом Оливейрой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов обратился к соотечественнику Исламу Махачеву, который проведет бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Нурмагомедов опубликовал фрагмент дуэли взглядов соперников. «Отлично, брат. Теперь просто делай», — написал россиянин.

Поединок Махачева и Оливейры возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 23 октября. Победитель станет обладателем вакантного титула чемпиона организации в легком весе.

Махачев провел в UFC 12 поединков, потерпел одно поражение и одержал 11 побед (из них десять подряд). В активе Оливейры 30 боев в UFC, в которых он одержал 21 победу и потерпел восемь поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.