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20:54, 22 октября 2022Мир

Литву и Румынию не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России

Габон не допустил Литву и Румынию на заседание СБ ООН по просьбе России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание Совета безопасности ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил источник РИА Новости в организации.

«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», — указал он. Уточняется, что Москва объяснила это тем, что в мероприятии приняли участие слишком много представителей Евросоюза.

Ранее стало известно, что постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя отказался слушать речь представителя Украины на заседании Совета Безопасности. Он пояснил, что такое решение связано с оскорбительными комментариями в адрес российских дипломатов в соцсетях.

Выступая в Совбезе, Небензя также указал, что недавние высокоточные удары российскими ракетами и беспилотниками по объектам на территории Украины вызвали на Западе неадекватную реакцию.

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Алина Гончарова
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