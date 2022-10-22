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01:21, 22 октября 2022Мир

Небензя оценил реакцию Запада на удары по инфраструктуре Украины как истерику

Небензя: российские удары по объектам инфраструктуры на Украине вызвали истерику у Запада

Фото: Брайан Смит / РИА Новости

Недавние удары российскими ракетами и беспилотниками по объектам на территории Украины вызвали истерику на Западе. На это в ходе заседания Совета Безопасности ООН указал постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Высокоточными ракетами и ударами БПЛА российского производства было поражено большое количество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал режима Зеленского, — сказал дипломат.
— Не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских ударов оказались повреждены от 30 до 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины. 20 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что из-за российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры украинцы могут остаться без света, тепла и воды на долгие месяцы, в том числе и на зимний период.

Удары по объектам критической инфраструктуры и военным целям наносятся российскими войсками регулярно с 10 октября. Командующий силами спецоперации генерал армии Сергей Суровикин отмечал, что при ударах по объектам инфраструктуры Украины применялись в том числе и ракеты «Кинжал», которые хорошо зарекомендовали себя.

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Марина Совина
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