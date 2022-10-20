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20:37, 20 октября 2022Бывший СССР

Арестович допустил полный отказ системы ЖКХ Украины из-за российских ударов

Арестович заявил, что Украина может остаться без света, тепла и воды на зимний период
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Из-за российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры украинцы могут остаться без света, тепла и воды на долгие месяцы, в том числе и на зимний период. Вероятный полный отказ систем ЖКХ в стране допустил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, передает РИА Новости.

«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями. Ну померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее», — заявил Арестович.

Советник отметил, что на данный момент 1800 украинских населенных пунктов остались без воды, тепло- и электроснабжения из-за нарушения работы объектов инфраструктуры.

Ранее заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей страны о временном отключении электроэнергии во всех регионах. Политик призвал жителей всех областей страны минимизировать потребление электричества.

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Алевтина Запольская
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