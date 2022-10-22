Российская фигуристка Камила Валиева отказалась говорить о допинг-расследовании

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась говорить о ситуации с допинг-расследованием в отношении себя. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка ответила отказом журналистам после победы в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

Ранее 22 октября стало известно, что WADA обратится в РУСАДА по делу Валиевой. В организации попросят сделать публичным уместный объем информации по итогам расследования. До этого РУСАДА хотело оставить конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.