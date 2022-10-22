Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
0:2
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Ноттингем Форест
1:0
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Хоффенхайм
0:2
Завершен
Бавария
Германия - Бундеслига|11-й тур
Факел
1:1
Завершен
Ростов
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Манчестер Сити
3:1
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Ак Барс
2:3
3-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив М
1:0
1-й тайм
live
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Фиорентина
Сегодня
21:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|11-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Испания - Примера|11-й тур
18:50, 22 октября 2022Спорт

Валиева отказалась говорить о допинг-расследовании

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась говорить о допинг-расследовании

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась говорить о ситуации с допинг-расследованием в отношении себя. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка ответила отказом журналистам после победы в короткой программе на первом этапе Гран-при России в Москве.

Ранее 22 октября стало известно, что WADA обратится в РУСАДА по делу Валиевой. В организации попросят сделать публичным уместный объем информации по итогам расследования. До этого РУСАДА хотело оставить конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Шольц оценил вероятность разрастания украинского конфликта до мировой войны
Посольство США не стало комментировать невыдачу виз делегатам «Росатома»
Стали известны регионы России с самым высоким строящимся жильем
Валиева отказалась говорить о допинг-расследовании
Описаны изменения в политике Джонсона при переизбрании премьером
В Белгородской области начали установку защитных сооружений
Минобороны показало кадры работы российских Су-30СМ
У Бориса Джонсона появилось основание баллотироваться на пост премьера Британии
Военкор рассказал о переброске дополнительных сил ВСУ в район Макеевки
На Украине окончательно запретили 12 пророссийских партий по инициативе СБУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.