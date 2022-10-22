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09:33, 22 октября 2022Спорт

WADA попросит РУСАДА раскрыть детали по делу Валиевой

WADA попросит РУСАДА раскрыть детали по делу фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Enrico Calderoni / AFLO / Globallookpress.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратится в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации попросят сделать публичным уместный объем информации по итогам расследования. Там также отметили, что принимают статус Валиевой, которая является защищенным лицом, поэтому не будут требовать раскрытия всех деталей дела.

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Алексей Гусев
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