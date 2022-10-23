Украинские пленные рассказали о расстрелах мирных жителей на «Азовстали»

Пленный сержант «Азова»: украинские боевики на «Азовстали» расстреливали мирных жителей

Украинские военные на заводе «Азовсталь» держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали гражданских. Об этом РИА Новости рассказали украинские военнопленные.

«Гражданские боялись выйти с "Азовстали", и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными», — сказал сержант полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) Михаил Швец. По его словам, украинские военные загоняли обычных людей на территорию завода, чтобы боевиков меньше бомбили.

Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич с беседе с агентством подтвердил, что прикрывались мирными жителями, чтобы меньше бомбили, а также расстреливали мирных граждан. «Кто хотел выйти (из "Азовстали"), мы их расстреливали», — заявил он. По его словам, при нем расстреляли одного мужчину, который хотел выйти.

Ранее украинские военнопленные рассказали, что украинские командиры в Мариуполе угрожали расстрелом желающим сдаться солдатам.

13 октября сообщалось, что более 400 боевиков полка «Азов» были отправлены в следственные изоляторы в разных регионах России с конца сентября. Арестованные дают признательные показания о совершенных ими преступлениях, в результате чего следователям стали известны новые факты жестокого обращения украинских военных с мирными гражданами.

20 мая в Минобороны России сообщили о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.