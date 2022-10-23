Разработан радиоактивный гель для уничтожения опухолей

Nature: представлен радиоактивный гель для точечного уничтожения опухолей

Американские и индийские ученые представили радиоактивный гель на белковой основе для уничтожения труднодоступных опухолей. Выводы исследования описаны в Nature Biomedical Engineering.

Существующие методы радиотерапии на базе гамма-излучения или с применением ускоренных частиц (протоны, нейтроны и другие) эффективно поражают раковые опухоли, однако вместе с тем негативно воздействуют на здоровые клетки. Новая разработка позволит влиять на новообразования точечно, не затрагивая соседние ткани.

Гель состоит из белка-эластина, а также йода-131. Нестабильные ядра соединения при распаде выделяют бета-излучение, которое проникает не так глубоко, как гамма-лучи. Кроме того, эластин остается жидким при комнатной температуре, но приобретает гелеобразную текстуру при нагреве после введения в организм.

В ходе опытов на мышах с имплантированными клетками рака поджелудочной железы разработка полностью уничтожила опухоли у 80 процентов испытуемых.

Ранее сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) и НИИ онкологии Томского научно-исследовательского медицинского центра (НИМЦ) представили способ диагностики рака кишечника на ранних стадиях по анализу крови.