Выявлено влияние физических упражнений родителей на здоровье будущего ребенка

Diabetes: физическая активность родителей улучшает метаболизм глюкозы у их детей

Команда специалистов из Университета штата Огайо выявила влияние физических упражнений родителей на здоровье будущего ребенка. Выводы исследования опубликованы в журнале Diabetes.

В ходе работы ученые заставляли мышей регулярно выполнять тренировки и посадили их на диету с высоким содержанием жиров. Авторы также изучили метаболиты в печени, сыворотке крови и скелетных мышцах, необходимые для определения влияния занятий спортом матери и отца на их детей.

Оказалось, что любая физическая активность способствует улучшению метаболизма глюкозы у потомства во взрослом возрасте. Кроме того, выяснилось, что благоприятное воздействие наблюдается на все классы метаболитов в исследуемых тканях потомства. Открытие поможет сформировать направления для новых методов лечения и препаратов для улучшения обмена веществ.

В октябре группа американских исследователей из Университета штата Огайо раскрыла воздействие электронных сигарет на беременных женщин и их детей.