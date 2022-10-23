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08:26, 23 октября 2022Бывший СССР

Киев подготовил провокацию с «грязной бомбой» на Украине

Источники РИА Новости сообщили о подготовке Киевом подрыва «грязной бомбы» на Украине

Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом так называемой «грязной ядерной бомбы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные источники.

Сообщается, что руководство Восточного горно-обогатительного комбината, который расположен в Желтых Водах Днепропетровской области, а также Киевский Институт ядерных исследований по поручению властей Украины изготавливают ту самую «грязную бомбу».

По сведениям источников, целью провокации станет обвинение России в применении оружия массового уничтожения на Украине, потеря ключевых партнеров и подрыв доверия всего мира к Москве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв украинского президента Владимира Зеленского нанести превентивные удары по России, уличила Киев в планах превратить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в грязную ядерную бомбу. Дипломат выразила уверенность, что Киев делает все возможное для создания угрозы ядерному объекту.

Марина Совина
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