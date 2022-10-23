МОК сделал новое заявление о ходе допинг-дела Валиевой

МОК рассчитывает на строгое соблюдение антидопингового кодекса в деле фигуристки Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление о ходе допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Его приводит РИА Новости.

МОК заявил, что рассчитывает на проведение процедуры по делу Валиевой при строгом соблюдении антидопингового кодекса. Также в комитете выразили надежду, что расследование будет проведено быстро, чтобы Международный союз конькобежцев (ISU) мог определить результаты командных соревнований на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

22 октября стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство обратится в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по делу Валиевой. В организации попросят сделать публичным уместный объем информации по итогам расследования.

Ранее сообщалось, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.