Применение ракеты «Изделие 305» показали на видео

Появилось видео применения на Украине управляемой ракеты «Изделие 305» по зданию с ВСУ

Российская армия продемонстрировала применение ракеты «Изделие 305». Об этом сообщает «Российская газета».

По словам журналистов, ракета типа «воздух-поверхность» активно применяется в зоне специальной военной операции на Украине. В ролике, опубликованном в Telegram-канале «Архангел спецназа Z», продемонстрировано, как ракета влетает в окно здания, в котором предположительно находится украинская военная техника.

Появившийся в сети ролик сопровожден комментарием оператора ракетного комплекса. В частности, специалист сообщает своему коллеге, что будет поражать цель «через форточку».

Отмечается, что новая ракета может запускаться в режиме телеуправления, когда пуск производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам. При подлете к цели пилот получает картинку с камеры и может скорректировать удар. Подобными ракетами комплектуются ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52.

В России приняли на вооружение новейшую авиационную ракету «Изделие 305» класса «воздух-поверхность» в середине сентября. Госиспытания легкой многоцелевой ракеты «Изделие 305» состоялись в 2021 году.