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В России приняли на вооружение «Изделие 305»

«Красная звезда»: авиационная ракета «Изделие 305» принята на вооружение
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России приняли на вооружение новейшую авиационную ракету «Изделие 305» класса «воздух-поверхность». Об этом говорится в публикации «Красной звезды», посвященной 75-летию генерального конструктора Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КМБ) Валерия Кашина.

Отмечается, что госиспытания легкой многоцелевой ракеты «Изделие 305» состоялись в 2021 году.

В июле на страницах американского издания The Drive эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский заметил, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине используют легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР), известную как «Изделие 305».

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В апреле военный эксперт Дмитрий Корнев в колонке для «Известий» перечислил новые высокоточные боеприпасы, которые Россия использовала в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Среди них была, в частности, ЛМУР.

В ноябре 2021 года ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергея Михайлова сообщил, что экспортные модификации российских боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ получат новую ракету «Изделие 305Э».

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Иван Потапов
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