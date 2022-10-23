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01:49, 23 октября 2022Бывший СССР

Мэр Кременчуга сообщил о взрыве

Мэр Кременчуга Малецкий заявил о взрыве в городе после воздушной тревоги

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Кременчуге Полтавской области был слышен звук, похожий на взрыв. Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в своем Telegram-канале.

«Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога!», — заявил градоначальник, попросив жителей находиться в укрытиях.

В ночь с субботы на воскресенье власти объявили воздушную тревогу в Полтавской и Кировоградской областях Украины, а также в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожья.

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Марина Совина
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