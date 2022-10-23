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00:20, 23 октября 2022Мир

Новый глава МИД Италии позвонил украинскому коллеге

Новый глава МИД Италии Таяни после вступления в должность позвонил украинскому коллеге
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Новый министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что первый телефонный разговор после вступления в должность он провел с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первый телефонный разговор после прибытия в МИД был с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Я подтвердил поддержку Италией Украины в защите свободы и против российского вторжения. Нет мира без справедливости. А справедливость означает независимость Украины», — отметил Таяни.

Новым премьер-министром Италии стала лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. 21 октября она объявила состав правительства республики.

Также в правительстве Италии заявили о готовности оказать помощь Украине в случае возникновения серьезной угрозы и продолжении антироссийской политики.

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Юлия Мискевич
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