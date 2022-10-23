Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:01, 23 октября 2022Россия

В ЛНР рассказали об обращении ВСУ с ранеными пленными

Советник главы ЛНР Сорока заявила, что ВСУ нередко убивают раненых в бою военнопленных

Фото: пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / РИА Новости

Советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока после общения с двумя военнослужащими Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу, 21 октября, из украинского плена, рассказала об обращении Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ранеными пленными. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, один их освобожденных рассказал Сороке, что украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, «чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке».

Ранее Анна Сорока, оценивая ход переговоров с Киевом по обмену пленными, заявила, что они идут тяжело. «Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся», — добавила она.

21 октября сообщалось, что после обмена пленными в Донбасс вернулись 12 бойцов из Донецкой народной республики (ДНР) и двое военных из ЛНР. 22 октября в ЛНР вернулась вторая группа освобожденных военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал мир нанести ядерный удар по Кремлю
В Иране заявили о спаде волны протестов
В ЛНР рассказали об обращении ВСУ с ранеными пленными
Нурмагомедов отреагировал на завоевание Махачевым чемпионского титула UFC
Израиль обстрелял аэропорт Дамаска в Сирии
Наплыв московских туристов назвали вызовом для владельцев отелей в глубинке
Выявлено влияние физических упражнений родителей на здоровье будущего ребенка
Воздушную тревогу объявили еще в двух областях Украины
Махачев прокомментировал завоевание чемпионского титула UFC
Новый глава МИД Италии позвонил украинскому коллеге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.