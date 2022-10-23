В ЛНР рассказали об обращении ВСУ с ранеными пленными

Советник главы ЛНР Сорока заявила, что ВСУ нередко убивают раненых в бою военнопленных

Советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока после общения с двумя военнослужащими Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу, 21 октября, из украинского плена, рассказала об обращении Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ранеными пленными. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, один их освобожденных рассказал Сороке, что украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, «чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке».

Ранее Анна Сорока, оценивая ход переговоров с Киевом по обмену пленными, заявила, что они идут тяжело. «Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся», — добавила она.

21 октября сообщалось, что после обмена пленными в Донбасс вернулись 12 бойцов из Донецкой народной республики (ДНР) и двое военных из ЛНР. 22 октября в ЛНР вернулась вторая группа освобожденных военных.