Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
0:2
Завершен
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Ноттингем Форест
1:0
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Хоффенхайм
0:2
Завершен
Бавария
Германия - Бундеслига|11-й тур
Факел
1:1
Завершен
Ростов
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Манчестер Сити
3:1
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Ак Барс
2:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив М
1:3
Завершен
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Челси
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|13-й тур
Фиорентина
3:4
Завершен
Интер М
Италия - Серия А|11-й тур
Реал Мадрид
3:1
Завершен
Севилья
Испания - Примера|11-й тур
07:30, 23 октября 2022Спорт

Роднина оценила призыв WADA раскрыть детали по делу Валиевой

Ирина Роднина заявила, что РУСАДА должно действовать в рамках решений МОК в деле Валиевой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила призыв Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнародовать детали по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

Роднина посчитала, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно действовать в рамках решений, существующих в Международном олимпийском комитете (МОК). «Камила выступала на взрослых олимпийских играх. Значит она должна быть готова и ко всем требованиям, которые предъявляются спортсменам. Не надо делать скидку на возраст», — заявила она.

Материалы по теме:
«Откуда такая злость к девочке?» Почему расследование дела о допинге Валиевой может затянуться и какое наказание ее ждет?
«Откуда такая злость к девочке?»Почему расследование дела о допинге Валиевой может затянуться и какое наказание ее ждет?
16 июня 2022
«Это издевательство над девочкой» Расследование дела Валиевой о допинге продолжается. Какое наказание ждет спортсменку?
«Это издевательство над девочкой»Расследование дела Валиевой о допинге продолжается. Какое наказание ждет спортсменку?
31 марта 2022

22 октября стало известно, что WADA обратится в РУСАДА по делу Валиевой. В организации попросят сделать публичным уместный объем информации по итогам расследования. .

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Европе предрекли экономический крах
В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станции
Германия лишится перевооружения армии из-за инфляции и слабого евро
В Совфеде прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина на третий срок
Россию обвинили в «хищении» культурных ценностей на Украине
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна
Власти США обеспокоились возросшим влиянием Маска
ЦК Китая утвердил новый состав Политбюро
Роднина оценила призыв WADA раскрыть детали по делу Валиевой
Раскрыта причина провести выходные в российской глубинке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.