Роднина оценила призыв WADA раскрыть детали по делу Валиевой

Ирина Роднина заявила, что РУСАДА должно действовать в рамках решений МОК в деле Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила призыв Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнародовать детали по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит Sport24.

Роднина посчитала, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно действовать в рамках решений, существующих в Международном олимпийском комитете (МОК). «Камила выступала на взрослых олимпийских играх. Значит она должна быть готова и ко всем требованиям, которые предъявляются спортсменам. Не надо делать скидку на возраст», — заявила она.

22 октября стало известно, что WADA обратится в РУСАДА по делу Валиевой. В организации попросят сделать публичным уместный объем информации по итогам расследования. .

21 октября стало известно, что РУСАДА оставит конфиденциальными дату слушаний, решение или другие детали по делу спортсменки. Отмечается, что это сделано в целях защиты интересов фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.