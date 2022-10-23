Американский боец сделал репост записи на русском языке после победы над Яном

Американец О'Мэлли сделал репост записи на русском языке после победы над Яном на UFC 280

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мэлли отреагировал на победу над россиянином Петром Яном на турнире UFC 280. Он опубликовал сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

О'Мэлли сделал репост записи на русском языке. На фото запечатлены болельщики американца в розовых париках, похожих по форме и цвету на прическу бойца. «Судьи боя Петра Яна и Шона О'Мэлли», — такой фразой подписан снимок.

Бой между Яном и О'Мэлли прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Всего в активе О'Мэлли 16 побед при одном поражении. На счету Яна 16 побед и четыре поражения.