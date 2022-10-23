Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Оренбург
2:2
Завершен
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Спартак М
5:0
Завершен
Химки
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Ахмат
1:0
Завершен
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Аталанта
0:2
Завершен
Лацио
Италия - Серия А|11-й тур
Барселона
4:0
Завершен
Атлетик Б
Испания - Примера|11-й тур
23:57, 23 октября 2022Спорт

Американский боец сделал репост записи на русском языке после победы над Яном

Американец О'Мэлли сделал репост записи на русском языке после победы над Яном на UFC 280
Петр Ян (слева) и Шон О’Мэлли (справа)

Петр Ян (слева) и Шон О’Мэлли (справа). Фото: Christopher Pike / Action Images / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мэлли отреагировал на победу над россиянином Петром Яном на турнире UFC 280. Он опубликовал сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

О'Мэлли сделал репост записи на русском языке. На фото запечатлены болельщики американца в розовых париках, похожих по форме и цвету на прическу бойца. «Судьи боя Петра Яна и Шона О'Мэлли», — такой фразой подписан снимок.

Материалы по теме:
«Он просто убийца» Чемпионский бой Ислама Махачева и новый шанс для Петра Яна. Чего ждать от UFC 280?
«Он просто убийца»Чемпионский бой Ислама Махачева и новый шанс для Петра Яна. Чего ждать от UFC 280?
21 октября 2022
Российский боец Ислам Махачев стал чемпионом UFC. Преемник Нурмагомедова победил Чарльза Оливейру удушающим приемом
Российский боец Ислам Махачев стал чемпионом UFC.Преемник Нурмагомедова победил Чарльза Оливейру удушающим приемом
23 октября 2022

Бой между Яном и О'Мэлли прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Всего в активе О'Мэлли 16 побед при одном поражении. На счету Яна 16 побед и четыре поражения.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области пообещали освободить еще три украинских региона
Раненый под Донецком российский военкор рассказал о самочувствии
Украинские военные обстреляли Новую Каховку
Американский боец сделал репост записи на русском языке после победы над Яном
Кулеба обсудил с госсекретарем США сведения о «грязной бомбе»
Стало известно о передаче Израилем Киеву данных разведки для борьбы с дронами
Джонсон отказался участвовать в выборах нового премьер-министра Великобритании
Зеленский ответил на новости о подготовке ВСУ провокации с «грязной бомбой»
Иран поставит России 40 газовых турбин
В европейской стране предложили выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.