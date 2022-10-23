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18:26, 23 октября 2022Спорт

«Спартак» разгромил аутсайдера РПЛ

«Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0 в матче 14-го тура РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Спартак» обыграл «Химки» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев с разгромным счетом 5:0. Дублем отметился нападающий Шамар Николсон. Также ворота соперников поразили полузащитник Михаил Игнатов, нападающий Павел Малешин и защитник Павел Маслов.

Благодаря победе «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых теперь 29 очков. «Химки» с девятью очками остаются аутсайдерами чемпионата и занимают предпоследнюю 15-ю строку.

В следующем туре 29 октября «Химки» в гостях сыграют против «Динамо». 30 октября «Спартак» примет «Торпедо».

Дарья Коршунова
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