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18:34, 23 октября 2022Мир

Глава Минобороны Британии высказался о действиях Киева по эскалации конфликта

Министр обороны Британии Уоллес заявил о нежелании Украины идти на эскалацию с Россией
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Фото: Toby Melville / Reuters

Украина не собирается предпринимать никаких действий по эскалации конфликта. Об этом глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу, передает РИА Новости.

«Министр Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при поддержке западных стран, включая Великобританию, по эскалации конфликта на Украине. Министр обороны отверг эти утверждения и предостерег от использования этих заявлений в качестве предлога к дальнейшей эскалации», — сказано в заявлении британского ведомства.

Уоллес также сообщил, что Лондон готов помочь Москве и Киеву в достижении соглашения по прекращению боевых действий.

Ранее стало известно, что руководитель российского оборонного ведомства провел телефонный разговор с Уоллесом. В ходе беседы руководители ведомств обсудили ситуацию на Украине. Так, российский министр поставил британца в известность о возможных провокациях Киева с применением «грязной бомбы».

О планах Украины применить «грязную бомбу» сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на собственные источники за рубежом. По его данным, Киев готовит провокацию, чтобы обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения на территории Украины, надеясь запустить мощную антироссийскую кампанию и подорвать доверие к стране.

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Варвара Кошечкина
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