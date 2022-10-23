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20:41, 23 октября 2022Спорт

Усик назвал Фьюри алкоголиком

Украинский боксер Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри алкоголиком

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский боксер Александр Усик высказался о британце Тайсоне Фьюри. Его слова доступны на YouTube-канале ESNEWS.

Усик назвал Фьюри borracho. «Что это означает? Парень, который пьет алкоголь… Да, алкоголик», — заявил украинский боксер.

3 декабря Фьюри встретится с соотечественником Дереком Чисорой. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Боксеры поспорят за пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В своей профессиональной карьере украинец провел 20 боев и выиграл в каждом. В активе Фьюри — 32 победы, одна ничья и ни одного поражения.

Дарья Коршунова
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