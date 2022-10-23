Валиева выиграла первый турнир после Олимпиады в Пекине

Фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при России

Фигуристка Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

16-летняя Валиева заработала за две программы 244,66 балла. Второе место заняла Софья Акатьева. Она получила за прокаты 236,68 балла. Замкнула тройку победителей Анастасия Зинина, в активе которой 200,43 балла.

Для Валиевой этот турнир стал первым турнир после Олимпиады в Пекине. На Играх-2022 она завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Также отечественным фигуристам запретили участвовать в международной серии Гран-при.