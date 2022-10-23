СБУ сообщила о задержании директора украинского завода

СБУ сообщила о задержании директора «Мотор Сич» Богуслаева за сотрудничество с Россией

На Украине задержали директора завода «Мотор Сич» Богуслаева по подозрению в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Задержание состоялось в рамках уголовного производства по факту незаконной поставки товаров военного назначения России.

По версии следствия, к сделке было причастно руководство завода, расположенного в Запорожье.

О том, что у Богуслаева прошли обыски, и его под конвоем везут в Киев, стало известно 22 октября. При этом отмечалось, что обыски прошли не только у директора завода.

Ранее офис генпрокурора Украины возбудил уголовные дела по статье «Госизмена» против членов избирательных комиссий на референдуме о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав России. Представителей избирательных комиссий обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в коллаборационизме. Им грозит до 15 лет лишения свободы.