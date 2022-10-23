Зеленский ответил на новости о подготовке ВСУ провокации с «грязной бомбой»

Зеленский ответил на новости о подготовке провокации с «грязной ядерной бомбой» на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский призвал страны Запада реагировать на российскую политику самым жестким образом, он обратился к ним в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, Украина сможет восстановить нормальную жизнь, несмотря на боевые действия. Он ответил на новости о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокации с «грязной ядерной бомбой». Глава государства считает, что Россия является единственной страной, которая якобы может применить в Европе ядерное оружие.

«Я считаю, что сейчас мир должен реагировать самым жестким образом. Если Россия подготовила еще один раунд повышения ставок и еще один шаг по эскалации, она должна сейчас, заранее и до любой новой "грязи" убедиться, что мир этого не проглотит», — подчеркнул Зеленский.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на иностранные источники сообщило, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом так называемой «грязной ядерной бомбы». По сведениям источников, целью провокации станет обвинение России в применении оружия массового уничтожения на Украине, потеря ключевых партнеров и подрыв доверия всего мира к Москве.