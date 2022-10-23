Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:15, 23 октября 2022Россия

Кадыров оценил юмористический ролик с высмеивающим Байдена Галустяном

Глава Чечни Кадыров словом «огонь» оценил ролик с высмеивающим Байдена героем Галустяна
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил словом «огонь» юмористический ролик, в котором актер Михаил Галустян в образе телеведущего Жорика Вартанова высмеивает президента США Джо Байдена. Видео опубликовано в Telegram-канале главы республики.

«Жорик Вартанов возвращается! Все мы скучали по ведущему одного из региональных телеканалов, но оказывается Жорик еще неплохо разбирается в международной политике и дал отличный расклад по Штатам», — написал Кадыров.

Герой ролика — ведущий новостей телеканала «СеВ-КаВ» Жорик Вартанов высмеивает президента США Джо Байдена и сравнивает его с персонажем сказок об Изумрудном городе Урфином Джюсом. «Концовка — огонь! В прямом и переносном смысле», — добавил глава Чечни.

В июле в Telegram-канале Кадырова были опубликованы несколько видеопародий на тему Украины с актером, изображающим президента страны Владимира Зеленского. Так, в одном из роликов «Зеленский» подписал акт о капитуляции, а в другом попросился в батальон «Ахмат». В двух из этих видео также снялся Кадыров, сыграв самого себя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР рассказали об убийствах ВСУ раненых пленных
Раскрыт способ России обойти нефтяное эмбарго ЕС
Раскрыты способы избавиться от выпирающего живота
Последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов
Разработан радиоактивный гель для уничтожения опухолей
Мясников перечислил ошибки людей при лечении травами
Терапевт предупредила об опасных диетах
Кадыров оценил юмористический ролик с высмеивающим Байдена Галустяном
ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по Новоайдару в ЛНР
Первый аппарат группировки «Сфера» выведен на орбиту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.