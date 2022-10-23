Кадыров оценил юмористический ролик с высмеивающим Байдена Галустяном

Глава Чечни Кадыров словом «огонь» оценил ролик с высмеивающим Байдена героем Галустяна

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил словом «огонь» юмористический ролик, в котором актер Михаил Галустян в образе телеведущего Жорика Вартанова высмеивает президента США Джо Байдена. Видео опубликовано в Telegram-канале главы республики.

«Жорик Вартанов возвращается! Все мы скучали по ведущему одного из региональных телеканалов, но оказывается Жорик еще неплохо разбирается в международной политике и дал отличный расклад по Штатам», — написал Кадыров.

Герой ролика — ведущий новостей телеканала «СеВ-КаВ» Жорик Вартанов высмеивает президента США Джо Байдена и сравнивает его с персонажем сказок об Изумрудном городе Урфином Джюсом. «Концовка — огонь! В прямом и переносном смысле», — добавил глава Чечни.

В июле в Telegram-канале Кадырова были опубликованы несколько видеопародий на тему Украины с актером, изображающим президента страны Владимира Зеленского. Так, в одном из роликов «Зеленский» подписал акт о капитуляции, а в другом попросился в батальон «Ахмат». В двух из этих видео также снялся Кадыров, сыграв самого себя.