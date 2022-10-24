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10:57, 24 октября 2022Россия

Названа возможная причина гибели экипажа упавшего в Иркутске Су-30

РИА Новости: экипаж упавшего в Иркутске Су-30 мог погибнуть из-за остатка азота в баллонах

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Экипаж потерпевшего крушение в Иркутске истребителя Су-30 мог погибнуть из-за остатка азота в кислородных баллонах пилотов. Такую возможную причину называет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

«К потере сознания экипажа мог привести остаток азота в кислородных баллонах», — цитирует агентство слова источника, отмечая, что не располагает официальным подтверждением этих сведений.

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Азотное отравление происходит из-за угнетения центральной нервной системы человека. Чем выше давление, тем сильнее токсическое воздействие азота, которым разбавляют кислород для воздушных смесей.

Самолет Су-30 во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске на улице Пржевальского 23 октября. После его крушения начался пожар. В доме проживали пять человек — в момент падения самолета их не было в здании. В результате ЧП погибли два пилота, среди гражданских лиц пострадавших нет.

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Валерий Розенберг
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