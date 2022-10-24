Дочь Сергея Бодрова объявила о беременности

Дочь Сергея Бодрова Ольга объявила о беременности

Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга объявила о беременности. Об этом сообщает «Собеседник».

24-летняя актриса появилась на премьере фильма «Велга», в котором исполнила главную роль, с округлившимся животом. Подробности своего положения, а также пол будущего ребенка артистка предпочла не раскрывать.

Ольга Бодрова вышла замуж два года назад за актера Сергея Быстрова.

Дочь Сергея Бодрова-младшего окончила ГИТИС и сейчас работает в «Мастерской Петра Фоменко». В 2021 году артистка получила приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре» после участия в картине Николая Хомерики «Море волнуется раз».

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