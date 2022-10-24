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12:54, 24 октября 2022Культура

Дочь Сергея Бодрова объявила о беременности

Дочь Сергея Бодрова Ольга объявила о беременности

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга объявила о беременности. Об этом сообщает «Собеседник».

24-летняя актриса появилась на премьере фильма «Велга», в котором исполнила главную роль, с округлившимся животом. Подробности своего положения, а также пол будущего ребенка артистка предпочла не раскрывать.

Ольга Бодрова вышла замуж два года назад за актера Сергея Быстрова.

Дочь Сергея Бодрова-младшего окончила ГИТИС и сейчас работает в «Мастерской Петра Фоменко». В 2021 году артистка получила приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре» после участия в картине Николая Хомерики «Море волнуется раз».

В начале октября возлюбленная 38-летнего российско-армянского кинорежиссера Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк сообщила о беременности.

Ранее стало известно, что у 48-летней звезды «Малышки на миллион» родится двойня.

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Анастасия Астахова
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