Дочь Сергея Бодрова получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале

Дочь российского актера и телеведущего Сергея Бодрова-младшего Ольга получила приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре», об этом говорится на сайте фестиваля.

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23-летняя актриса сыграла одну из ключевых ролей в фильме «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики, за которую и удостоилась награды. Картина, по оценке жюри конкурса, стала лучшим фильмом года.

Как рассказала девушка в интервью, она волновалась перед показом картины на фестивале. Для нее фильм является очень значимой и трепетной работой. Актриса вспомнила, что во время кастинга сразу же почувствовала связь с режиссером. Пробы, по ее словам, прошли в приятной атмосфере. Кроме того, артистка отметила, что Хомерики имеет «человеческий» подход к актерам. Ключевой темой фильма Бодрова назвала любовь.

Ольга Бодрова — дочь звезды фильмов «Кавказский пленник», «Брат», «Брат 2», «Война» Сергея Бодрова-младшего. Он погиб во время съемок картины «Связной» в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в 2002 году.