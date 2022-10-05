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Режиссер Сарик Андреасян станет отцом в третий раз

Возлюбленная режиссера Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк сообщила о беременности

Фото: George Pimentel / Getty Images

38-летний российско-армянский актер и кинорежиссер Сарик Андреасян станет отцом в третий раз. Об этом он и его возлюбленная, 27-летняя актриса театра и кино Лиза Моряк, сообщили в своих Instagram-аккаунтах (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пара опубликовала кадры с фотосессии, где Моряк предстала с округлившимся животом.

«Думаю, по фотографиям все понятно! Писать какие-то сложные вещи смысла нет! Уверен, что малыш выбрал хороших родителей и мы его не подведем! С папиным умом и маминой красотой ничего не страшно! Чувствую себя счастливым!» — написал режиссер.

Андреасян и Моряк не стали делиться подробностями беременности и уточнять пол ребенка. Известно, что режиссер воспитывает двоих сыновей от предыдущего брака. В июне этого года кинодеятель сделал Лизе Моряк предложение, на которое актриса ответила согласием.

В сентябре стало известно, что у американских актеров Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса родится четвертый ребенок.

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Анастасия Астахова
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