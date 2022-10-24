Цены на нефть упали ниже 90 долларов за баррель

В понедельник, 24 октября, цены на нефть упали ниже 90 долларов за баррель после выхода макростатистики по Китаю, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость барреля Brent, по состоянию на 11:22 мск, опустилась до 89,36 доллара, что почти на два процента ниже закрытия предыдущего торгового дня. Стоимость сорта WTI снизилась на те же 2 процента, до 83 долларов.

Китай по итогам первых трех кварталов сократил потребление нефти на 4,3 процента в годовом выражении, что повышает опасения по поводу спроса. При этом рост ВВП Китая оказался выше ожиданий большинства аналитиков, но все равно он заметно ниже прогнозов начала года.

Ранее советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что решение комитета ОПЕК+ о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки было переоценено. Он заметил, что в реальности от текущих уровней добычи с рынка хотели убрать 900 тысяч баррелей, однако на практике, скорее всего, речь пойдет о 500 тысячах.

Также в понедельник цены на газ в Европе вплотную подошли к уровню тысяча долларов за тысячу кубометров. С закрытия торгов в пятницу они упали более чем на десять процентов.