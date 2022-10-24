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09:56, 24 октября 2022Экономика

Рост экономики Китая ускорился

В третьем квартале ВВП Китая вырос на 3,9 процента год к году

Фото: Aly Song / Reuters

Рост экономики Китая в третьем квартале 2022 года составил 3,9 процента год к году, несмотря на пессимистичные ожидания аналитиков. Как сообщает CNBC, ранее опрошенные эксперты ожидали, что Китай сообщит о росте ВВП на 3,4 процента.

Внешнеторговый оборот Китая в январе-сентябре составил 4,75 триллиона долларов, он вырос на 8,7 процента. Экспорт увеличился на 12,5 процента, а импорт — на 4,1 процента. По сравнению со вторым кварталом рост ВВП составил 0,4 процента. В целом с начала года экономика выросла на 3 процента, но это все равно ниже целевых 5,5 процента.

Тормозящим рост фактором по-прежнему выступает политика нулевой терпимости к COVID-19 и карантинные ограничения. При этом, согласно прогнозам Всемирного банка (ВБ), именно из-за подобной политики рост ВВП Китая по итогам 2022 года может отстать от остальных стран Восточной Азии впервые с 1990 года.

По расчетам ВБ, рост ВВП в Китае — второй экономике мира — составит всего 2,8 процента в 2022 году, в то время как в остальной части региона ожидается рост в среднем на 5,3 процента.

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Платон Щукин
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