В Госдуме оценили вероятность улучшения отношений с Британией при новом премьере

В Госдуме усомнились в улучшении отношений с Британией после избрания премьером Сунака

Позитивных изменений во взаимоотношениях Лондона и Москвы после избрания Риши Сунака британским премьер-министром ожидать не стоит. Так вероятность улучшения ситуации оценил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Его слова в понедельник, 24 октября, приводит РИА Новости.

Великобритания следует по Курсу Вашингтона и пытается занять место русофобского лидера в Европе, считает российский политик. По этим двум причинам «улучшение отношений между Британии и Россией маловероятно», сказал Морозов.

Парламентарий также предположил, что Сунак будет следовать данным принципам, поэтому не стоит питать иллюзий насчет смены вектора британской риторики по отношению к Кремлю.

О том, что Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, стало известно 23 октября. Бывший министр уже предлагал свою кандидатуру на данный пост летом, после ухода с должности Бориса Джонсона. Но тогда победу в гонке одержала Лиз Трасс, которая через 44 дня решила сложить с себя полномочия.

После того как Трасс 20 октября публично признала, что не справляется со своими обязанностями, Сунак стал фаворитом в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

