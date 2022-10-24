Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:20, 24 октября 2022Россия

В Госдуме оценили вероятность улучшения отношений с Британией при новом премьере

В Госдуме усомнились в улучшении отношений с Британией после избрания премьером Сунака

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Позитивных изменений во взаимоотношениях Лондона и Москвы после избрания Риши Сунака британским премьер-министром ожидать не стоит. Так вероятность улучшения ситуации оценил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Морозов. Его слова в понедельник, 24 октября, приводит РИА Новости.

Великобритания следует по Курсу Вашингтона и пытается занять место русофобского лидера в Европе, считает российский политик. По этим двум причинам «улучшение отношений между Британии и Россией маловероятно», сказал Морозов.

Парламентарий также предположил, что Сунак будет следовать данным принципам, поэтому не стоит питать иллюзий насчет смены вектора британской риторики по отношению к Кремлю.

О том, что Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, стало известно 23 октября. Бывший министр уже предлагал свою кандидатуру на данный пост летом, после ухода с должности Бориса Джонсона. Но тогда победу в гонке одержала Лиз Трасс, которая через 44 дня решила сложить с себя полномочия.

После того как Трасс 20 октября публично признала, что не справляется со своими обязанностями, Сунак стал фаворитом в борьбе за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Ответственного за безопасность Крымского моста чиновника отправили в отставку
В Госдуме высказались об экономических мерах для уехавших россиян
Российский аналог Coca-Cola начали экспортировать в Казахстан и Узбекистан
Российских водителей начнут проверять на алкогольное опьянение по-новому
Россиянин задушил жену ремнем и завернул ее тело в ковер
Глава штаба обороны Британии поговорил с Герасимовым и пообещал поддержать Киев
Кадыров заявил об уничтожении чеченцами 30 танков ВСУ «только за последние дни»
Двое туристов угнали гондолу в Венеции и нарвались на штраф в 15 тысяч евро
Опубликован разговор главы «Мотор Сич» с предполагаемым российским генералом
В Госдуме оценили вероятность улучшения отношений с Британией при новом премьере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.