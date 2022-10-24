Названа особенность торпеды ЭТ-1Э

Врио гендиректора «Дагдизеля» Асалиев заявил о способности торпеды ЭТ-1Э обходить помехи

Электрическая торпеда ЭТ-1Э способна самостоятельно обходить помехи в ходе выполнения задач. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности гендиректора завода «Дагдизель» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ) Султанахмед Асалиев.

«Это цифровая торпеда [ЭТ-1Э]. Она сама решает многие задачи, которые не задает корабль. В остальных торпедах корабль задал параметры — она их выполняет. А здесь торпеда по многим параметрам сама принимает решения. Это, во-первых, обход помех. Решена проблема попадания по неподвижной цели и всплывающей цели», — сказал он.

Асалиев отметил, что вентильный электродвигатель с постоянными магнитами обеспечивает низкую шумность торпеды. Также эта силовая установка не нагревается. «На всех остальных за несколько минут нагревается до 600 градусов, из-за чего идут большие помехи», — уточнил он, добавив, что благодаря этому дальность обнаружения торпедой вырастает в 2,5 раза.

Ранее в октябре заместитель главного конструктора Государственного научно-производственного предприятия «Регион» Дмитрий Бензорук сообщил, что ЭТ-1Э испытали на атомных и дизельных подлодках.

В сентябре гендиректор КТРВ Борис Обносов рассказал, что торпеду ЭТ-1Э можно использовать в любых районах Мирового океана.