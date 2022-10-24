В Киеве назвали сроки включения отопления

Зампред администрации Киева Пантелеев заявил о включении отопления города до конца недели

В Киеве включат отопление домов до конца недели. Об этом заявил заместитель председателя городской администрации Петр Пантелеев. Его слова приводит Telegram-канал издания Klymenko Time.

«Отопление во всех домах Киева появится до конца недели. Пока батареи потеплели только в трети столичных многоэтажек», — сообщил он.

Ранее Пантелеев предупредил киевлян об отключении отопления зимой на несколько суток или недель. По его словам, коммунальные службы Киева уже готовились к подобному развитию событий. 21 сентября мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что попросил у Берлина помощи с мобильными пунктами обогрева и генераторами, которые могли бы помочь жителям в зимний период.

Кроме того, компания «Нафтогаз» призвала украинцев запастись теплыми вещами из-за предстоящего сложного отопительного сезона. Уточняется, что населению необходимо заранее подготовиться и узнать, где находятся ближайшие пункты обогрева, а если власть не позаботилась об их размещении — потребовать это исправить.