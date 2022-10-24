Бывший губернатор Белозерцев предстанет перед судом по делу о коррупции

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего губернатора Белозерцева

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его соучастников, обвиняемых в коррупции. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

«Дело направлено в Верховный суд Российской Федерации с ходатайством об изменении территориальной подсудности», — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее СКР обвинил экс-губернатора, а также главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супругу Евгению, директора «Фармация» Антона Колоскова и посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова, в зависимости от роли каждого из них, по части 5 статьи 291 («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и по статье 222 («Незаконные приобретение, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

По данным следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020 года Борис Шмигель, его жена и Антон Колосков передали губернатору 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг через двоих посредников — Федора Федотова и Геннадия Маркова. Как сообщалось ранее, в частности, в 2020 году супруги Шпигель подарили Белозерцеву часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей за покровительство фармбизнесу.

Также Белозерцева обвиняют в незаконном хранении в подсобке служебного кабинета пистолета Макарова, пригодного к стрельбе, и 96 патронов к нему.

Расследование дела заняло больше года, оно составляет 164 тома, большая часть которых — распечатка телефонных переговоров и документы о движении денег по счетам.