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12:34, 24 октября 2022Россия

Власти Запорожской области ответили на вопрос о мобилизации

Власти Запорожской области заявили об отсутствии планов на мобилизацию

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Власти Запорожской области заявили об отсутствии планов на мобилизацию и введение ограничений на перемещение для жителей региона. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

В заявлении местных властей говорится, что в связи с введением военного положения для жителей Запорожской области изменений не предвидится. В частности, не планируется и изменение продолжительности комендантского часа.

«В Запорожской области нет причин для эвакуации населения. Обстановка стабильная», — указано в заявлении.

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По указу президента России Владимира Путина с 20 октября на территориях четырех новых российских регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей — введено военное положение.

Также в стране с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Выступая на пресс-конференции в Астане 14 октября, Путин заявил, что она завершится в течение ближайших двух недель.

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Евгения Куликова
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