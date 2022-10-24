В Госдуме высказались об экономических мерах для уехавших россиян

Депутат Кирьянов: нет задачи изменить к худшему жизнь россиян, уехавших из страны

Предложение о сохранении уровня налогообложения для уехавших россиян правильное, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался об экономических мерах для покинувших страну россиян.

Экономические меры

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что инициатива Минфина России по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для уехавших из страны россиян является справедливой мерой.

Я считаю, что в наших конкретных обстоятельствах позиция Силуанова абсолютно правильная и разумная Михаил Делягин депутат Госдумы

«Если человек зарабатывает деньги здесь, то он должен облагаться налогами по месту начисления заработной платы. Где он находится в условиях дистанционной работы, никого не должно интересовать в принципе», — убежден депутат.

Также Делягин сообщил, что сегодня в Государственной думе выдвигается много инициатив в экономической сфере, в том числе для покинувших Россию граждан. Однако большинство предложений даже не доходит до обсуждения, потому что в них нет необходимости.

Справедливые решения

Другой заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в разговоре с «Лентой.ру» поделился, что убежден, что речь идет о справедливых решениях в отношении уехавших россиян.

Ничего нового и неожиданного в нынешней риторике не появляется Артем Кирьянов депутат Госдумы

«У нас была повышенная ставка налога на доходы физических лиц для нерезидентов. Это нормальная практика, которая просто сегодня может коснуться большего количества граждан. Министерство финансов разъясняет эту позицию. Не надо думать, что это какое-то специальное нововведение, которое призвано ужесточить ситуацию», — объяснил Кирьянов.

Депутат отметил, что у правительства нет задачи изменить жизнь россиян, в том числе покинувших страну, к худшему.

«Те люди, которые имеют право и возможность сегодня уехать, не должны подвергаться дополнительному прессингу. Поэтому здесь мы говорим о справедливых решениях», — заключил он.

Деньги должны работать дома Артем Кирьянов депутат Госдумы

Ранее Силуанов сообщил, что российский бюджет в 2023-2025 годах позволит обеспечить все социальные обязательства государства, не нарушая макростабильность.