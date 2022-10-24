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19:41, 24 октября 2022Силовые структуры

Россиянину запросили 15 лет за убийство бизнесмена в лифте

Прокурор запросил 15,5 года обвиняемому в убийстве бизнесмена в лифте дома в Казани

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Верховном суде Татарстана начались прения сторон по уголовному делу об убийстве 51-летнего бизнесмена Рафаэля Дускаева в лифте жилого дома в Казани, в котором обвиняется 37-летний местный житель Марат Низамов. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

Представляющий государственное обвинение прокурор запросил подсудимому наказание в виде 15 лет и 6 месяцев колонии, заявив, что следствие собрало достаточную доказательную базу, подтверждающую его вину в совершении преступления.

Низамову вменяется четыре статьи: убийство, покушение на особо крупное мошенничество, похищение паспорта и незаконное хранение оружия. Вскоре в прениях выступит фигурант дела, потом ему предоставят последнее слово, после чего суд удалится для вынесения приговора.

Убийство произошло 2 сентября 2021 года. По версии следствия, Низамов договорился купить у Дускаева участки за 12 миллионов рублей и цех по выделке шкур за 4 миллиона рублей. В день убийства они в МФЦ заключили договор купли-продажи, затем отправились к Низамову за деньгами. Следствие полагает, что он намеревался расплатиться с бизнесменом фальшивыми деньгами. В лифте между ними произошла ссора, и Низамов застрелил продавца из карабина «Сайга».

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Любовь Ширижик
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