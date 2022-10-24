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16:15, 24 октября 2022Россия

Медведев ответил на заявления о заканчивающемся вооружении фразой «не надейтесь»

Медведев в ответ на заявления о заканчивающемся у России вооружении: не надейтесь
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления о том, что у Москвы скоро закончится востребованное вооружение и военная техника, фразой «не надейтесь». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале в понедельник, 24 октября.

Политик пояснил, что встречал такие утверждения в зарубежных аналитических материалах. «Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — написал он.

Некоторые западные СМИ также пишут о том, что запасы вооружений и боеприпасов, которые США и ЕС предоставляли Украине в качестве военной помощи, стремительно заканчиваются, и их не получится восполнить в короткие сроки.

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В то же время на Украине сомневаются в завершении специальной военной операции в 2022 году. Такое мнение высказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и призвал украинцев быть готовыми к продолжению конфликта.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля и продолжается до сих пор. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, она будет идти до достижения поставленных целей.

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Евгения Куликова
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