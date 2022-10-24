Богатейшие люди Китая потеряли миллиарды после переизбрания Си Цзиньпина

Bloomberg: китайские миллиардеры потеряли $9 млрд после переизбрания Си Цзиньпина

Самые богатые люди Китая потеряли девять миллиардов долларов в результате падения акций их компаний, которое последовало за переизбранием Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая на третий срок. Об этом сообщает Bloomberg.

Основатель телекоммуникационного холдинга Tencent Ма Хуатэн и самый богатый человек страны, владелец фармацевтического и продовольственного бизнеса Чжун Шаньшань потеряли по 2 миллиарда долларов каждый на открытии торгов в Гонконге в понедельник, 24 октября. При этом в список не были включены, например, основатель Alibaba Group Джек Ма или владелец IT-холдинга Baidu Робин Ли, так как первичный листинг акций их компаний проходил в США.

Bloomberg объясняет падение акций китайских компаний усилением центральной власти бессменного с 2012 года председателя компартии страны Си Цзиньпина, который после переизбрания назначил своих союзников на первые места в руководстве. Переизбрание Си означает продолжение курса на подавление частного бизнеса и политики нулевой терпимости к коронавирусу и локдаунов, что уже нанесло ущерб экономике страны, подчеркивает агентство.

2022 год стал худшим за десятилетие для китайских миллиардеров. По состоянию на 21 октября, среди 500 самых богатых людей мира было 76 китайских миллиардеров с состоянием 783 миллиарда долларов против 79 с состоянием в 1,1 триллиона долларов в конце прошлого года.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая в воскресенье, 23 октября, переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Эксперт китаист Сергей Санокаев предположил, что в политике Си Цзиньпина на новом сроке не произойдет существенных изменений.

По данным на 24 октября, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 3,9 процента, хотя многие аналитики прогнозировали рост лишь на 3,4 процента. По расчетам Всемирного банка, рост ВВП в Китае — второй экономике мира — составит всего 2,8 процента в 2022 году, в то время как в остальной части региона ожидается рост в среднем на 5,3 процента.

