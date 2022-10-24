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20:36, 24 октября 2022Забота о себе

Врач назвала вредный продукт из повседневного меню россиян

Терапевт Кобозева назвала картофель вредным для людей с ожирением и болезнями почек

Фото: Lars Blankers / Unsplash

Картофель вреден людям с болезнями почек, ожирением и сахарным диабетом, предупредила врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Алина Кобозева. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала россиянам отказаться от него в пользу сезонных продуктов.

По словам Кобозевой, сезонные овощи позволяют разнообразить рацион и насытить организм витаминами и микроэлементами. Включение в повседневное меню орехов, тыквы, брокколи, цветной капусты, моркови и других овощей поможет с наступлением холодного времени года поддержать иммунитет.

«Айва, виноград, груша, слива, хурма, яблоки, брусника, инжир, клюква, облепиха, шиповник с легкостью компенсируют недостачу летних фруктов и ягод», — назвала альтернативы врач.

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Кобозева обратила внимание, что картофель является сезонным овощем, содержащим витамины группы В6, которые участвуют в регулировании неврологических процессов. Также корнеплод богат «устойчивым» крахмалом, обеспечивающим нормальное функционирование и содержание полезных бактерий в кишечнике. В то же время картофель обладает высоким гликемическим индексом, следовательно, его потребление стоит ограничить людям, страдающим ожирением или сахарным диабетом.

Картофель не рекомендован людям с хроническими заболеваниями почек. Здоровым людям тоже стоит с осторожностью потреблять продукт, так как в нем могут содержаться гликоалкалоиды и соланин. Это ядовитые соединения, токсичные при употреблении в большом количестве

Алина Кобозеватерапевт

К составлению рациона лучше подходить, учитывая не только сезонность и доступность продуктов, но и индивидуальные особенности организма, подвела итог врач.

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Вера Владзиевская
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