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23:06, 24 октября 2022Спорт

ПСЖ предложит Месси новый контракт

ПСЖ предложит Лионелю Месси новый контракт до 2024 года с возможностью продления на год

Фото: Stephane Mahe / Action Images / Reuters

«Пари Сен-Жермен» предложит аргентинскому форварду Лионелю Месси новый контракт. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, команда готовит соглашение до 2024 года с возможностью продления на год. На данный момент ПСЖ работает над финансовым аспектом потенциальной сделки. Отмечается, что Месси не против продления контракта.

Ранее Месси назвал условие возвращения в «Барселону». Футболист вернется в каталонскую команду при гарантии места в стартовом составе. Также для возвращения нападающего потребуется, чтобы клуб покинули некоторые игроки и менеджеры.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал на протяжении всей карьеры. В составе команды каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

Дарья Коршунова
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