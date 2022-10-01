Месси назвал условие возвращения в «Барселону»

Marca: футболист Месси вернется в «Барселону» при гарантии места в стартовом составе

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси назвал условие возвращения в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист считает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта предал его, отменив соглашение по продлению контракта в последнюю минуту и вынудив покинуть клуб. Для возвращения нападающего потребуется, чтобы клуб покинули некоторые игроки и менеджеры. Также Месси согласится вернуться в «Барселону», если ему гарантируют место в стартовом составе.

23 сентября стало известно, что нападающий согласился рассмотреть предложение о трансфере в каталонский клуб. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал на протяжении всей карьеры. В составе команды каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.