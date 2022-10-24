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14:50, 24 октября 2022Спорт

Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол

В правительстве договорились с РФС об интеграции новых российских территорий в турниры

Фото: Unsplash

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о процессе интеграции новых российских территорий в регулярные национальные чемпионаты по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

«С Российским футбольным союзом (РФС) договорились», — заявил Чернышенко во время доклада президенту России Владимиру Путину. Таким образом, в турнирах смогут принимать участие команды из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Вхождение клубов из Крыма в состав участников российских чемпионатов планируется в сезоне-2023/2024.

6 июня Крымский футбольный союз (КФС) обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за изображения полуострова на форме сборной Украины. Крым был изображен на форме сборной Украины, в которой она играла в стыковых матчах за право выступить в финальной части чемпионата мира 2022 года.

5 октября Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Крым и Севастополь стали частью РФ после проведенного в марте 2014 года референдума.

КФС был создан летом 2015-го. Он имеет особый статус в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Также был организован чемпионат Крыма, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Без согласия УЕФА РФС не имеет права проводить турниры на территории Крыма, а местные клубы не могут участвовать в турнирах под эгидой РФС.

Ксения Курашкина
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