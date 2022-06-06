Крымский футбольный союз обратился в ФИФА из-за формы сборной Украины

Крымский футбольный союз обратился в ФИФА из-за полуострова на форме сборной Украины

Крымский футбольный союз (КФС) обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за изображения полуострова на форме сборной Украины. Об этом ТАСС заявил президент КФС Сергей Бородкин.

По словам функционера, ответа пока не было, обычно он приходит в течение двух-трех дней. «Мы хотим услышать объяснение, как это можно назвать. На наш взгляд, другие слова, кроме слова "провокация", тут не применимы», — рассказал Бородкин.

Крым был изображен на форме сборной Украины, в которой она играла в стыковых матчах за право выступить в финальной части чемпионата мира 2022 года. 1 июня украинцы победили Шотландию, а 5 июня уступили Уэльсу и не смогли завоевать путевку на турнир.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Летом 2015-го был создан Крымский футбольный союз, имеющий особый статус в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и организован чемпионат Крыма, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Без согласия УЕФА Российский футбольный союз не имеет права проводить турниры на территории Крыма, а местные клубы не могут участвовать в турнирах под эгидой РФС.

